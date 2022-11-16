Узбекистан намерен резко увеличить объемы добычи и переработки меди

Узбекистан намерен в ближайшие годы резко увеличить объемы добычи и переработки меди, создает медный кластер и собирается производить электромобили.

Как отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на первой пленарной сессии Совета иностранных инвесторов при главе государства в среду, в Узбекистане в настоящее время добывается порядка 150 тыс. тонн меди в год, а перерабатывается только 70 тыс.

"В ближайшие годы мы доведем объемы производства меди до 500 тыс. тонн. В этой связи мы приступили к созданию медного кластера", - сказал он.

По словам Мирзиёева, на территории этого кластера уже начата реализация проектов по производству медной фольги, электродвигателей, солнечных панелей, кабельно-проводниковой продукции и других товаров с высокой добавленной стоимостью.

Он также сообщил, что Узбекистан намерен осваивать отрасль производства электромобилей, и пригласил инвесторов к налаживанию сотрудничества в данных направлениях.

В целом, по его словам, Узбекистан нацелен на сокращение доли государства в экономике, углубление приватизации.

"За последние годы в Узбекистане приватизировано 1,2 тыс. государственных предприятий. В следующем году мы намерены приватизировать еще около тысячи предприятий и объектов недвижимости", - сказал Мирзиёев.