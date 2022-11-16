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Дальнее зарубежье 16.11.2022 22:22

Республиканцы разделились во мнениях относительно решения Трампа участвовать в выборах 2024 года

Члены Республиканской партии США по-разному отреагировали на решение экс-президента страны Дональда Трампа принять участие в гонке за президентское кресло на выборах 2024 года.

Среди тех, кто поддержал Трампа, - член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая считается близкой соратницей бывшего американского лидера.

"Я полностью поддерживаю президента Трампа как кандидата от республиканцев на выборах 2024 года", - написала Грин в твиттере.

Решение Трампа также приветствовали конгрессмены Энди Биггс и Трой Нельс. Они указали, что Трамп сможет "вернуть Америке величие".

Сенатор Линдси Грэм не стал напрямую поддерживать Трампа, но отметил, что, если экс-президент "продолжит в том же духе..., его будет трудно победить".

Однако в Республиканской партии США нашлись и те, кто остался недоволен решением Трампа, поскольку, по мнению ряда его однопартийцев, он не сможет одержать победу на выборах.

"Это подарок демократам", - указал губернатора Мэриленда Ларри Хоган.

Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон со своей стороны заявил, что "его (Трампа - ИФ) эгоистичное отношение, поощряющее гнев, не изменилось, это не сработало в 2020 году и не сработает в 2024".

В ночь на среду экс-президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года.

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Тэги: РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ТРАМП, РЕАКЦИЯ


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