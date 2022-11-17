Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей нового созыва

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг заявила, что не намерена оставаться лидером своей партии в нижней палате нового созыва.
"Я не буду добиваться переизбрания на пост лидера демократов в новом конгрессе", - сказала Пелоси, выступая в Палате представителей США.
Она отметила, что "пришло время для нового поколения".
Пелоси занимала пост лидера Демократической партии США почти 20 лет. В 2007 году она стала спикером нижней палаты и стала первой женщиной в истории США на этом посту.
В Палате представителей нового созыва Пелоси не сможет занимать пост спикера, так как демократы утратили там большинство.
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