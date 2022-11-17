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Дальнее зарубежье 17.11.2022 22:54

Пелоси заявила, что не будет лидером демократов в Палате представителей нового созыва

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг заявила, что не намерена оставаться лидером своей партии в нижней палате нового созыва.

"Я не буду добиваться переизбрания на пост лидера демократов в новом конгрессе", - сказала Пелоси, выступая в Палате представителей США.

Она отметила, что "пришло время для нового поколения".

Пелоси занимала пост лидера Демократической партии США почти 20 лет. В 2007 году она стала спикером нижней палаты и стала первой женщиной в истории США на этом посту.

В Палате представителей нового созыва Пелоси не сможет занимать пост спикера, так как демократы утратили там большинство.

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Тэги: ПЕЛОСИ, ДЕМОКРАТЫ, ЛИДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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