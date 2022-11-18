Азербайджан планирует открыть посольство в Израиле

Азербайджан планирует открыть посольство в Израиле. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе, в парламент представлен законопроект «Об учреждении посольства Азербайджана в Израиле». Посольство Азербайджана в Израиле будет действовать в Тель-Авиве. Кроме этого, Азербайджан планирует открыть посольство в Албании (г.Тирана). Помимо этого, Азербайджан планирует открыть постоянное представительство в Палестине (г.Рамаллах). Соответствующий законопроект также представлен в парламент. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».