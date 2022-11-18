Азербайджан планирует открыть посольство в Израиле.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе, в парламент представлен законопроект «Об учреждении посольства Азербайджана в Израиле».
Посольство Азербайджана в Израиле будет действовать в Тель-Авиве.
Кроме этого, Азербайджан планирует открыть посольство в Албании (г.Тирана).
Помимо этого, Азербайджан планирует открыть постоянное представительство в Палестине (г.Рамаллах). Соответствующий законопроект также представлен в парламент.
Х.Насирзаде
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