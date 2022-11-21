Минск продолжает переговоры с Москвой о цене поставок газа в 2023г

Белоруссия и Россия продолжают переговоры по определению ценовых условий поставки газа в 2023 году, сообщил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Сейчас ведется работа по определению ценовых условий поставки газа в 2023 году и подготовка принципов функционирования рынка на перспективу. Будут созданы условия для формирования объединенного рынка газа Союзного государства", - сказал Каранкевич в кулуарах международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи (цитата по госагентству БелТА).

Как сообщалось, 10 ноября Каранкевич заявлял, что Белоруссия продолжает с РФ переговоры о цене на газ в следующем году и рассчитывает на равные с российскими условия для субъектов хозяйствования.

"Позиция белорусской стороны в переговорах известна: обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования двух стран без изъятий и ограничений, открытые и прозрачные подходы в ценообразовании", - отмечал он.

Белоруссия с апреля этого года перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают. До этого, в 2021 году и начале 2022 года, Белоруссия платила $128,52 за 1 тыс. кубометров.