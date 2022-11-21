Британский регулятор инициировал проверку сделки между Broadcom и VMware объемом $61 млрд

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало проверку сделки по покупке американским производителем полупроводниковых компонентов BroadcomInc. разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware Inc.
Сделка объемом $61 млрд, которую стороны согласовали в мае этого года, станет одной из крупнейших в истории отрасли.
В заявлении британского регулятора отмечается, что он намерен оценить, не приведет ли сделка к существенному ослаблению конкуренции на соответствующих рынках в Великобритании.
CMA будет принимать комментарии по этому делу от любых заинтересованных сторон до 6 декабря.
На прошлой неделе о проверке сделки между Broadcom и VMware объявила и Еврокомиссия. Федеральная торговая комиссия (FTC) США ранее сообщила, что запустила уже вторую фазу проверки. Это означает, что предварительный анализ американского регулятора выявил необходимость проведения более глубокой проверки.
Акционеры VMware одобрили предложение Broadcom в ходе специального заседания в начале ноября.
Broadcom рассчитывает закрыть сделку в 2023 финансовом году, который начался в ноябре 2022 года.
Акции Broadcom теряют в цене 0,2% в ходе торгов в понедельник, VMware - прибавляют 0,4%.
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