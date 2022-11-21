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Дальнее зарубежье 21.11.2022 21:49

Евросоюз отметил отсутствие конкурентной среды на президентских выборах в Казахстане

В Евросоюзе приняли к сведению предварительные результаты президентских выборов в Казахстане 20 ноября, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС также принимает к сведению предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы проходили в политической среде, лишенной конкуренции. Мы призываем власти Казахстана усилить процесс реформ для повышения политического плюрализма и участия граждан в политической жизни", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что "Казахстану будет крайне важно полностью выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ".

Вместе с тем в Брюсселе приветствуют эффективную подготовку выборов, а также "более широкие политические и социально-экономические реформы, инициированные президентом Токаевым после трагических январских событий".

"Развитие устойчивых демократических институтов и сильного гражданского общества является ключом к стабильности и развитию Казахстана", - сказано в сообщении представителя ЕВС.

По его словам, ЕС "будет продолжать работать с Казахстаном в соответствии с соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве и поддерживать реализацию важных реформ, чтобы обеспечить полностью прозрачную и конкурентную политическую среду в качестве ключевых шагов на пути к новому демократическому и справедливому Казахстану".

В ЕС также указывают на то, что Казахстан является "важным и ценным партнером Европейского союза" и заявляют о заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества.

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Тэги: ЕС, КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ОЦЕНКА


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