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Инфраструктура и тендеры 22.11.2022 11:01

Академия физкультуры и спорта отбирает подрядчика для подготовки ПСД строительства двух новых учебных корпусов

Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по строительству двух новых учебных корпусов – 4-го и 5-го.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 100 манатов.

ПСД должна быть готова в 2023 году.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 20 декабря.

Тендерная процедура состоится 21 декабря в 11:00.

Б.Рустамбеков

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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