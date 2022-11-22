Академия физкультуры и спорта отбирает подрядчика для подготовки ПСД строительства двух новых учебных корпусов

Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по строительству двух новых учебных корпусов – 4-го и 5-го. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 100 манатов. ПСД должна быть готова в 2023 году. Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 20 декабря. Тендерная процедура состоится 21 декабря в 11:00. Б.Рустамбеков

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