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Дальнее зарубежье 22.11.2022 22:52

Правительство Украины передало "Нафтогазу" выделенные Канадой $350 млн для закупки газа в ПХГ - премьер

Кабинет министров Украины передал НАК "Нафтогаз Украины" выделенные Канадой 12,7 млрд гривен (около $350 млн - ИФ) для закупки газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство передало 12,7 млрд грн. "Нафтогазу" для закупки газа в украинские хранилища. Ранее Украина получила эти финансы от правительства Канады. На сегодняшнем заседании был утвержден порядок использования средств государственного бюджета на закупку газа в 2022-2023 гг.", - написал он в своем телеграм-канале.

Шмыгаль также напомнил, что на этой неделе Норвегия выделила Украине почти 200 млн евро для закупки газа, а ранее 300 млн евро на эти нужды "Нафтогазу" согласился предоставить ЕБРР.

"Это очень важная часть подготовки к тому, чтобы стабильно пройти сложную зиму", - подчеркнул премьер.

Официальный курс на 22 ноября - 36,57 грн./$1.

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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, ГАЗ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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