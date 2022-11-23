ЕБРР прогнозирует рост ВВП Грузии в 2022г на 8%, инфляцию в 11,6%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует экономический рост Грузии по итогам 2022 года на уровне 8%, годовую инфляцию - 11,6%, говорится в обзоре банка.
На 2023 год ЕБРР прогнозирует рост ВВП Грузии на 5%, однако отмечает, что многое будет зависеть от геополитической ситуации и связанных с ней финансовых рисков.
Данный прогноз на 2022 год является более умеренным, чем, к примеру, ожидания Международного валютного фонда, который в своем октябрьском отчете прогнозировал рост ВВП Грузии на 10% и инфляцию в 10,5%.
"Восстановление экономики, достигнутое в 2021 году, еще больше ускорилось в период с января и до августа 2022 года, когда ВВП вырос на 10,3% в годовом исчислении. Рост был широкомасштабным, но особенно динамичными были показатели в сфере туризма, энергоснабжения, транспорта и в информационных технологиях", - отмечает ЕБРР.
При этом инфляционное давление усилилось в результате роста цен на топливо и энергию из-за ситуации на Украине и связанных с ней вторичных эффектов. Инфляция достигла 10,9% в годовом исчислении в августе 2022 года.
ЕБРР отмечает, что резервное соглашение на $280 млн, заключенное в июне 2022 года правительством Грузии с МВФ, помогло уменьшить неопределенность и создать более предсказуемую деловую среду в стране.
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