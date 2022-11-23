«Дочка» АЖД планирует в 2022г перевести до 1,2 млн т грузов в направлении Казахстана

ООО «ADY Express» («дочка» ЗАО «Азербайджанские железные дороги») планирует в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличить объем грузоперевозок с Казахстаном в 9-10 раз.
«За 10 месяцев 2022 года ADY Express удалось перевезти около 1,05 млн тонн грузов в обоих направлениях. В частности, ADY Express перевезла из Казахстана почти 950 тыс. тонн грузов, 96% из которых составили транзитные грузы, в Казахстан - почти 100 тыс. тонн грузов», сообщает ADY Express
В 2021 году количество грузов, перевезенных ADY Express в направлении Казахстана (в обоих направлениях – ИФ), составило чуть более 125 тыс. тонн. «Таким образом, грузоперевозки, связанные с Казахстаном, увеличились в 8 раз. Можно прогнозировать, что по итогам текущего года этот показатель вырастет в 9-10 раз», - отмечается в информации.
Грузы из Казахстана транспортируются по 2 маршрутам - через Каспийское море и по суше с использованием перехода Самур-Ялама.
Х.Насирзаде
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