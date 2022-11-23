Баку и Белград являются стратегическими партнерами - Алиев

Баку и Белград являются стратегическими партнерами, всегда поддерживают друг друга на международной арене, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы в прямом смысле являемся стратегическими партнерами, потому что во многих сферах успешно сотрудничаем и у нашего сотрудничества имеются стратегические цели. Сербия и Азербайджана всегда друг друга поддерживают на международных аренах, страны на взаимной основе признают суверенитет и территориальную целостность друг друга, эта позиция однозначная и останется неизменной», - сказал Алиев в среду в Белграде, выступая с заявлением для прессы совместно с сербским президентом Александром Вучичем.

Он также отметил, что фактор дружбы с президентом Вучичем сыграл ведущую роль в стремительно развивающихся сербско-азербайджанских отношениях.

«Подписанные сегодня между нами документы составляют правовую базу двусторонних отношений. Среди этих документов особое место занимает документ о стратегическом партнерстве», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде