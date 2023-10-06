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Внешняя политика 06.10.2023 12:10

Алиев обсудил с Орличем вопросы сотрудничества Баку и Белграда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял председателя Национальной ассамблеи Сербии Владимира Орлича, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В ходе встречи глава государства заявил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией имеют богатую историю, и это создает хорошую основу для развития отношений, основанных на взаимной поддержке.

Касаясь отношений в экономической сфере, Алиев сказал, что активное сотрудничество осуществляется в сферах инвестиций, энергетики и промышленности.

Глава государства также отметил важность межпарламентских связей в развитии отношений между двумя странами и выразил уверенность, что визит Орлича в Азербайджан будет способствовать расширению динамично развивающегося сотрудничества.

Орлич, в свою очередь, заявил, что отношения между Азербайджаном и Сербией основаны на стратегическом партнерстве.

«На встрече также было подчеркнуто, что Азербайджан и Сербия всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, в том числе в рамках международных организациях», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, СЕРБИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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