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СНГ 23.11.2022 17:04

Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана

Новым генеральным секретарем ОДКБ сроком на три года будет назначен представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправдано, если Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана - ИФ) представит нам его, если сочтет целесообразным", - сказал Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.

Тасмагамбетов в разные годы был заместителем премьер-министра Казахстана, министром образования, министром обороны, помощником президента, региональным акимом (главой администрации), мэром столицы, возглавлял правительство страны. С 2017 по 2019 гг. был послом Казахстана в РФ. В декабре 2019 года указом Токаева снят с этой должности, уволен с государственной службы и отправлен на пенсию по возрасту.

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