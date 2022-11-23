Беларусь собирается инициировать стратегический диалог ОДКБ - Китай

Беларусь во время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена инициировать "Стратегический диалог ОДКБ - КНР", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Глава государства отметил, что укреплению позиций ОДКБ на международной арене будет способствовать расширение партнерских связей с глобальными игроками, такими как, например, Китай.

"В этих целях белорусское председательство намерено инициировать "Стратегический диалог ОДКБ - КНР", - сказал президент.