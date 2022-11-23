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СНГ 23.11.2022 22:11

Беларусь собирается инициировать стратегический диалог ОДКБ - Китай

Беларусь во время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена инициировать "Стратегический диалог ОДКБ - КНР", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Глава государства отметил, что укреплению позиций ОДКБ на международной арене будет способствовать расширение партнерских связей с глобальными игроками, такими как, например, Китай.

"В этих целях белорусское председательство намерено инициировать "Стратегический диалог ОДКБ - КНР", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КИТАЙ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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