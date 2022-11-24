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Внешняя политика 24.11.2022 13:12

Алиев принял верительные грамоты нового посла Молдовы в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты нового посла Молдовы в Баку Александра Есауленко, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МОЛДОВА, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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