Энергохолдинг Ignitis купил компанию, строящую в Литве ветропарк на 218 МВт

Литовская Ignitis renewables (входит в контролируемую государством энергетическую Ignitis grupe, ранее - Lietuvos energija) приобрела компанию, которая строит парк ветряных электростанций мощностью до 218 МВт в Плунгеском районе Литвы, говорится в сообщении группы.

Предварительная совокупная сумма инвестиций, включая приобретение парка и затраты на строительство, составляет около 300 млн евро.

По данным источника агентства BNS, проект ветропарка реализует компания с латвийско-германским капиталом Plunges vejo energija.

"Благодаря этой сделке мы еще больше расширяем портфель проектов на внутреннем рынке Литвы и увеличиваем наши экологические производственные мощности, быстрее двигаясь к основной цели, поставленной группой: к 2030 году достичь 4 ГВт установленных экологически чистых производственных мощностей", - отметил глава Ignitis renewables Тьери Эйленс, слова которого приводятся в сообщении группы.

Завершение сделки ожидается в ближайшие дни, а начало коммерческих операций ветропарка - между 2026 и 2030 годами.

По информации литовского Реестрового центра, Plunges vejo energija зарегистрирована в октябре 2018 года, ее акционерами являются латвийская Libau Consult и германская Enerplan Projektentwicklung.

Основным акционером Ignitis grupe является Литовское государство (через Минфин), которое владеет 73,08%. В свободном обращении находятся 26,92% акций. Холдинг действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран.

Ignitis renewables владеет в Литве четырьмя действующими парками ветряных электростанций, еще один парк компании действует в Эстонии. В Латвии она недавно арендовала участок земли для ветропарка у шведской Sodra Group, а в начале сентября выкупила 100% акций неназванной латвийской компании, разрабатывающей проект ветровой и солнечной электростанции мощностью 200 МВт. Компания также реализует проекты ветропарков в Польше.