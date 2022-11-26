Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 77.94 +0.14 Brent 85.41 -0.07

Дальнее зарубежье 26.11.2022 21:00

Маск заявил о готовности создать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Бизнесмен и новый владелец соцсети микроблогов Twitter Илон Маск заявил в субботу, что готов будет создать собственный смартфон, если магазины приложений Google или Apple удалят соцсеть и заблокируют возможность пользоваться этой соцсетью в смартфонах существующих брендов.

"Я, конечно, надеюсь, что до такого не дойдет, но да, если другого выбора не останется, я сделаю альтернативный телефон", - написал он в ответ на запись автора подкастов Лиз Уилер, которая предположила, что "произвести глупый маленький смартфон было бы несложно для человека, строящего ракеты на Марс".

"Если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений, Илону Маску следовало бы произвести свой собственный смартфон. Половина страны бы с радостью отказалась от предвзятых и шпионящих iPhone и Android", - написала журналистка.

Маск ранее приобрел компанию Twitter и вместе с этим осуществил несколько реформ, вызвавших интенсивные обсуждения в интернете. В частности, он разблокировал страницу бывшего президента США Дональда Трампа, отменил удаленную работу для всех сотрудников компании, сократил часть штата, а также ввел платную верификацию для всех пользователей. За $8 в месяц любой аккаунт в сети мог приобрести "голубую галочку", подтверждающую его подлинность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СМАРТФОН, TWITTER, ИЛОН МАСК


Похожие новости


Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением Apple решит проблему работы iPhone X на холоде при следующем обновлении ПО Amazon представила собственный смартфон Fire Phone с 3D-интерфейсом Samsung представит Galaxy S IV в США 14 марта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az