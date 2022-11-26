Маск заявил о готовности создать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple

Бизнесмен и новый владелец соцсети микроблогов Twitter Илон Маск заявил в субботу, что готов будет создать собственный смартфон, если магазины приложений Google или Apple удалят соцсеть и заблокируют возможность пользоваться этой соцсетью в смартфонах существующих брендов.
"Я, конечно, надеюсь, что до такого не дойдет, но да, если другого выбора не останется, я сделаю альтернативный телефон", - написал он в ответ на запись автора подкастов Лиз Уилер, которая предположила, что "произвести глупый маленький смартфон было бы несложно для человека, строящего ракеты на Марс".
"Если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений, Илону Маску следовало бы произвести свой собственный смартфон. Половина страны бы с радостью отказалась от предвзятых и шпионящих iPhone и Android", - написала журналистка.
Маск ранее приобрел компанию Twitter и вместе с этим осуществил несколько реформ, вызвавших интенсивные обсуждения в интернете. В частности, он разблокировал страницу бывшего президента США Дональда Трампа, отменил удаленную работу для всех сотрудников компании, сократил часть штата, а также ввел платную верификацию для всех пользователей. За $8 в месяц любой аккаунт в сети мог приобрести "голубую галочку", подтверждающую его подлинность.
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