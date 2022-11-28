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АПК 28.11.2022 12:44

Азербайджан за 9 мес. сократил экспорт картофеля на 15%, импорт – на 13%

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года сократил экспорт картофеля на 15%, импорт данной продукции в страну сократился на 13%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 78,215 тыс. тонн картофеля (спад на 14,8%) на сумму $35 млн 85,75 тыс. (спад на 12%).

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за январь-сентябрь в Россию экспортировано 73,591 тыс. т картофеля (спад на 13,4%) на сумму $33 млн 410,75 тыс. (спад на 12,8%). В целом, на РФ пришлось 94% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.

При этом, в январе-сентябре 2021 года в Азербайджан импортировано 107,962 тыс. тонн картофеля (спад на 13,1%) на сумму $28,304 млн (спад на 9,2%). Основными поставщиками картофеля в Азербайджан стали Иран - 37,128 тыс. тонн (на сумму $8 млн 932 тыс.), Пакистан – 24,555 тыс. тонн (на сумму $7 млн 366 тыс.) и Турция 30,62 тыс. тонн (на сумму $7 млн 679 тыс.).

В 2021 году Азербайджан экспортировал 92,343 тыс. тонн картофеля на сумму $40 млн 777,41 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАРТОФЕЛЬ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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