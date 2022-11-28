Азербайджан за 9 мес. сократил экспорт картофеля на 15%, импорт – на 13%

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года сократил экспорт картофеля на 15%, импорт данной продукции в страну сократился на 13%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 78,215 тыс. тонн картофеля (спад на 14,8%) на сумму $35 млн 85,75 тыс. (спад на 12%).
Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за январь-сентябрь в Россию экспортировано 73,591 тыс. т картофеля (спад на 13,4%) на сумму $33 млн 410,75 тыс. (спад на 12,8%). В целом, на РФ пришлось 94% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.
При этом, в январе-сентябре 2021 года в Азербайджан импортировано 107,962 тыс. тонн картофеля (спад на 13,1%) на сумму $28,304 млн (спад на 9,2%). Основными поставщиками картофеля в Азербайджан стали Иран - 37,128 тыс. тонн (на сумму $8 млн 932 тыс.), Пакистан – 24,555 тыс. тонн (на сумму $7 млн 366 тыс.) и Турция 30,62 тыс. тонн (на сумму $7 млн 679 тыс.).
В 2021 году Азербайджан экспортировал 92,343 тыс. тонн картофеля на сумму $40 млн 777,41 тыс.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев назначил нового главу АЗЕРТАДЖ
Алиев обсудил с представителем Госдепа США нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
В Азербайджане арестован министр финансов Нахчывана, его обвиняют в хищении $85 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 641,5 млн - университет Хопкинса
Американцы потратили рекордные $9 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Спецпредставитель ЕС призвал Ереван и Баку проявить сильную политическую волю для нормализации отношений
Индия и Австралия впервые проводят двусторонние военные учения Austra Hind
Глава Libertex Group Таран погиб при крушении вертолета близ Ниццы
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Yelo Bank прошел мастер-класс по рисованию
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают