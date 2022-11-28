Президент Алиев назначил нового главу АЗЕРТАДЖ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вугара Алиева председателем правления Государственного информагентства (АЗЕРТАДЖ). Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».