Байрамов заявил Рикеру о важности пресекать деструктивные действия Армении в рамках нормализации отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером, стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.
В информации МИД Азербайджана отмечается, что стороны обсудили элементы мирного договора между Баку и Ереваном и вытекающие из этого вопросы, открытия коммуникаций в регионе и процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.
«Байрамов на встрече отметил, что Армения до сих пор не выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью своих военных с территории Азербайджана. Он подчеркнул важность предотвращения деструктивных действий Армении», - отмечается в информации.
Глава МИД также рассказал о подходе Баку к реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество.
Рикер, в свою очередь, подтвердил готовность США всеми средствами содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он также подчеркнул важность проводимых переговоров по элементам мирного договора.
«Стороны также обсудили различные аспекты двусторонней повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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