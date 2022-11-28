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Внешняя политика 28.11.2022 20:13

Байрамов заявил Рикеру о важности пресекать деструктивные действия Армении в рамках нормализации отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером, стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В информации МИД Азербайджана отмечается, что стороны обсудили элементы мирного договора между Баку и Ереваном и вытекающие из этого вопросы, открытия коммуникаций в регионе и процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

«Байрамов на встрече отметил, что Армения до сих пор не выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью своих военных с территории Азербайджана. Он подчеркнул важность предотвращения деструктивных действий Армении», - отмечается в информации.

Глава МИД также рассказал о подходе Баку к реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество.

Рикер, в свою очередь, подтвердил готовность США всеми средствами содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он также подчеркнул важность проводимых переговоров по элементам мирного договора.

«Стороны также обсудили различные аспекты двусторонней повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, РИКЕР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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