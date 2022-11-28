Байрамов заявил Рикеру о важности пресекать деструктивные действия Армении в рамках нормализации отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером, стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В информации МИД Азербайджана отмечается, что стороны обсудили элементы мирного договора между Баку и Ереваном и вытекающие из этого вопросы, открытия коммуникаций в регионе и процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

«Байрамов на встрече отметил, что Армения до сих пор не выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью своих военных с территории Азербайджана. Он подчеркнул важность предотвращения деструктивных действий Армении», - отмечается в информации.

Глава МИД также рассказал о подходе Баку к реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество.

Рикер, в свою очередь, подтвердил готовность США всеми средствами содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он также подчеркнул важность проводимых переговоров по элементам мирного договора.

«Стороны также обсудили различные аспекты двусторонней повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов