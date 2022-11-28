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ТЭК 28.11.2022 22:00

Гана хочет импортировать топливо из ОАЭ в обмен на золото

Власти Ганы ведут переговоры с нефтеперерабатывающей компанией ОАЭ Emirates National Oil Co. об импорте топлива в обмен на поставки золота.

Правительство этой западноафриканской страны достигло предварительного соглашения с эмиратской компанией, заявил советник президента Ганы по вопросам экономики Кабиру Махама в интервью агентству Bloomberg.

На прошлой неделе Гана, являющаяся вторым по величине золотодобытчиком в Африке, обязала крупные золотодобывающие компании страны с 1 января продавать 20% добытого и очищенного золота центробанку. Этот шаг предпринимается для наращивания резервов золота, которые впоследствии можно использовать для импорта топлива, отмечает Bloomberg.

"Мы открыты к предложениям и других международных нефтяных компаний, которые заинтересованы (в бартерной торговле с Ганой - ИФ), - заявил Махама. - С октября следующего года мы планируем закрывать наши потребности в нефтепродуктах золотом".

Совокупный объем импорта Ганы составляет порядка $10 млрд в год, 48% из которых приходится на закупки топлива. Правительство страны ожидает, что бартерная торговля золотом и топливом позволит стране восстановить валютные резервы, которые упали до $6,7 млрд в октябре с $10,8 млрд годом ранее.

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Тэги: ГАНА, ЗОЛОТО, НЕФТЬ, БАРТЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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