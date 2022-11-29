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ТЭК 29.11.2022 11:18

Лидеры Казахстана и РФ обсудили на переговорах в Москве создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном

Президенты Казахстана и России обсудили на переговорах в Москве создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном для координации действий при транспортировке российского газа, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана", - сообщил Желдибай.

По его словам, необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Как сообщалось вчера, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным заявил, что поддерживает высказанное президентом России Владимиром Путиным предложение создать некий трехсторонний союз РФ, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере.

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