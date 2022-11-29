Татарстан предлагает Азербайджану активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку делегацию во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает сайт азербайджанского лидера.
В свою очередь, на сайте президента Татарстана отмечается, что Минниханов на встрече напомнил, что между республиками действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме этого создана межправительственная комиссия. «Нам следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна», - отметил он.
В части сотрудничества он особо отметил такие перспективные направления, как энергетика и промышленность, автомобилестроение, нефтехимия, газомоторное топливо.
Минниханов также проинформировал Алиева, что по поручению президента РФ он возглавляет Группу стратегического видения «Россия - исламский мир» и пригласил представителя Азербайджана принять участие в работе Группы.
Кроме того, он пригласил делегацию Азербайджана для участия в международном экономическом саммите «Россия - исламский мир:KazaSummit».
«Хочу выразить Вам признательность за внимание к развитию связей между нашими республиками, которые направлены на укрепление отношений между Россией и Азербайджаном», - подчеркнул Минниханов.
Алиев, в свою очередь, пожелал татарстанской делегации хорошей и продуктивной работы в рамках визита в Азербайджан.
По итогам 2021 года товарооборот между двумя республиками превысил $70 млн. За первое полугодие 2022 года наблюдается рост более чем в два раза ($60 млн).
Один из крупных партнеров - ПАО «КАМАЗ», который поставляет и автомобили и запчасти к ним. Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется «Гянджинским автомобильным заводом», который также является официальным дистрибьютором ПАО «КАМАЗ» на рынке Азербайджана. Действует два аттестованных сервисных центра, ведется строительство третьего.
Р.Ахмедов
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