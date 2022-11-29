Премьеры Казахстана и Китая обсудили расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения

Вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе двусторонних переговоров в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
Так, стороны затронули вопросы взаимодействия в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, экологии, туризме, финансовом секторе и в области инновационных технологий.
Согласно информации, Смаилов отметил необходимость дальнейшего расширения номенклатуры поставляемых товаров и услуг, а также установления большего числа прямых контактов между деловыми кругами двух стран.
"В частности, Казахстан готов подкрепить положительный торговый тренд и увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям", - отмечается в информации.
В качестве других приоритетных направлений сотрудничества Смаилов обозначил запуск новых проектов в нефтегазовом секторе и машиностроении, развитие железнодорожных грузоперевозок, в том числе открытие третьего железнодорожного пункта пропуска между Казахстаном и Китаем, а также повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе.
Кроме того, глава правительства отметил важность снятия барьеров для экспорта казахстанской сельхозпродукции, увеличения числа пассажирских авиарейсов и активизации взаимодействия по использованию и охране трансграничных рек.
Согласно информации, по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 14% и достиг $18 млрд. За 10 месяцев текущего года данный показатель вырос почти на 33% и составил $19,7 млрд.
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