В Минске заявили, что НАТО готовится к военным действиям, рассматривая Беларусь и РФ в качестве противника

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин полагает, что НАТО готовится к военным действиям наступательного характера на восточном направлении.
"Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - сказал глава Минобороны республики в среду в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня".
Он отметил "беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе", наращивание интенсивности полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, модернизацию военной инфраструктуры Польши и прибалтийских стран, повышение оборонных расходов сопредельных стран, увеличение численности национальных вооруженных сил, интенсификацию поставок в войска современных ударных вооружений.
"Если обобщить эти факты, рассматривая комплекс мероприятий США и НАТО военного характера по сдерживанию так называемой угрозы с Востока, то можно констатировать: идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", - подчеркнул Хренин.
Наряду с этим он отметил, что также есть "сигналы о готовности к переговорам" от военного руководства западных стран.
"Несмотря на то, что нормой для западных и украинских политиков стали крайне некорректные формулировки в отношении высшего политического и военного руководства Беларуси, а также нашей страны в целом, готовность к диалогу по военной линии мы сохраняем и сегодня. От наших западных коллег мы также получаем сигналы о готовности к переговорам, возврату к конструктивному диалогу по проблемам безопасности в регионе", - сказал министр.
Хренин выразил сожаление, что "мнение военных на Западе практически не учитывается".
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