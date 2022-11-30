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Дальнее зарубежье 30.11.2022 21:57

В Минске заявили, что НАТО готовится к военным действиям, рассматривая Беларусь и РФ в качестве противника

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин полагает, что НАТО готовится к военным действиям наступательного характера на восточном направлении.

"Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - сказал глава Минобороны республики в среду в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил "беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе", наращивание интенсивности полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, модернизацию военной инфраструктуры Польши и прибалтийских стран, повышение оборонных расходов сопредельных стран, увеличение численности национальных вооруженных сил, интенсификацию поставок в войска современных ударных вооружений.

"Если обобщить эти факты, рассматривая комплекс мероприятий США и НАТО военного характера по сдерживанию так называемой угрозы с Востока, то можно констатировать: идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", - подчеркнул Хренин.

Наряду с этим он отметил, что также есть "сигналы о готовности к переговорам" от военного руководства западных стран.

"Несмотря на то, что нормой для западных и украинских политиков стали крайне некорректные формулировки в отношении высшего политического и военного руководства Беларуси, а также нашей страны в целом, готовность к диалогу по военной линии мы сохраняем и сегодня. От наших западных коллег мы также получаем сигналы о готовности к переговорам, возврату к конструктивному диалогу по проблемам безопасности в регионе", - сказал министр.

Хренин выразил сожаление, что "мнение военных на Западе практически не учитывается".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, НАТО, МИНОБОРОНЫ


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