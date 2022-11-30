Санду отправилась в Японию и США

Президент Молдовы Майя Санду отправилась с официальным визитом в Японию, после чего посетит США.
Как сообщает пресс-служба президента, визит в Токио состоится 1-3 декабря.
"Глава государства встретится с высокопоставленными лицами правительства Японии и представителями японского парламента. Также президент у примет участие в конференции Международной ассамблеи женщин (WAW)", - отмечается в сообщении.
Из Токио Санду отправится в Вашингтон.
"В период 5-7 декабря Майя Санду будет находиться в Вашингтоне, где примет участие в Международной антикоррупционной конференции в рамках Саммита за демократию", - сообщила пресс-служба. Также, Санду проведет ряд двусторонних встреч и встретится с представителями молдавской диаспоры в США.
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