Санду отправилась в Японию и США

Президент Молдовы Майя Санду отправилась с официальным визитом в Японию, после чего посетит США.

Как сообщает пресс-служба президента, визит в Токио состоится 1-3 декабря.

"Глава государства встретится с высокопоставленными лицами правительства Японии и представителями японского парламента. Также президент у примет участие в конференции Международной ассамблеи женщин (WAW)", - отмечается в сообщении.

Из Токио Санду отправится в Вашингтон.

"В период 5-7 декабря Майя Санду будет находиться в Вашингтоне, где примет участие в Международной антикоррупционной конференции в рамках Саммита за демократию", - сообщила пресс-служба. Также, Санду проведет ряд двусторонних встреч и встретится с представителями молдавской диаспоры в США.