Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 78.20 +0.96 Brent 83.03 -0.16

СНГ 30.11.2022 23:22

Санду отправилась в Японию и США

Президент Молдовы Майя Санду отправилась с официальным визитом в Японию, после чего посетит США.

Как сообщает пресс-служба президента, визит в Токио состоится 1-3 декабря.

"Глава государства встретится с высокопоставленными лицами правительства Японии и представителями японского парламента. Также президент у примет участие в конференции Международной ассамблеи женщин (WAW)", - отмечается в сообщении.

Из Токио Санду отправится в Вашингтон.

"В период 5-7 декабря Майя Санду будет находиться в Вашингтоне, где примет участие в Международной антикоррупционной конференции в рамках Саммита за демократию", - сообщила пресс-служба. Также, Санду проведет ряд двусторонних встреч и встретится с представителями молдавской диаспоры в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, МАЙЯ САНДУ


Похожие новости


Санду поблагодарила Париж за решение принять 2,5 тыс. украинских беженцев, находящихся в Молдове Президент Молдовы ожидает долгого и сложного процесса вступления в ЕС Молдова соблюдает нейтралитет и требует вывода российских войск из Приднестровья - президент Санду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az