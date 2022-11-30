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Дальнее зарубежье 30.11.2022 22:23

Германия и Норвегии призвали НАТО принять меры по защите подводной инфраструктуры

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре призвали НАТО заняться обеспечением безопасности объектов инфраструктуры, находящихся на морском дне, сообщает в среду итальянская газета "Соле 24 - оре".

По ее информации, оба лидера заявили, что вместе будут просить Североатлантический альянс о соответствующих мерах. В частности, они считают нужным создать специальную координационную структуру.

"Никто не должен думать, что атаки на жизненно важные европейские объекты инфраструктуры могут оставаться без ответа", - цитирует издание Шольца.

Газета отмечает, что такие заявления прозвучали после взрывов ранее в этом году на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НОРВЕГИЯ, НАТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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