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Дальнее зарубежье 01.12.2022 12:26

В Вашингтоне считают, что прокладка интернет-кабеля между США и Кубой может навредить американской нацбезопсности

Комитет по оценке иностранного участия в телекоммуникационном секторе в США (известен также под названием "Группа Телеком") при министерстве юстиции рекомендовал Федеральной телекоммуникационной комиссии отклонить идею прокладки подводного интернет-кабеля между США и Кубой.

По данным американской прессы, участники "Группы Телеком" считают, что эта идея порождает обеспокоенность, связанную с национальной безопасностью, поскольку на территории Кубы базовая станция и системы распределения будут находиться в ведении государственной телекоммуникационной компании ЭТЕКСА.

В связи с этим в "Группе Телеком" считают, что Куба сможет получать доступ к американским конфиденциальным данным, которые могли бы проходить и по этому кабелю тоже.

В настоящее время Федеральная телекоммуникационная комиссия изучает полученные рекомендации.

Система подводных кабелей передачи данных ARCOS-1 соединяет США с 14 странами Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Планировалось расширение системы через подключение к ней базовой станции в Кохимаре (предместье Гаваны).

В настоящее время Куба подключена к интернету через низкоскоростной подводный кабель ALBA-1, который связывает страну с Венесуэлой.

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Тэги: США, КУБА, ИНТЕРНЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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