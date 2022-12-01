В Вашингтоне считают, что прокладка интернет-кабеля между США и Кубой может навредить американской нацбезопсности

Комитет по оценке иностранного участия в телекоммуникационном секторе в США (известен также под названием "Группа Телеком") при министерстве юстиции рекомендовал Федеральной телекоммуникационной комиссии отклонить идею прокладки подводного интернет-кабеля между США и Кубой.
По данным американской прессы, участники "Группы Телеком" считают, что эта идея порождает обеспокоенность, связанную с национальной безопасностью, поскольку на территории Кубы базовая станция и системы распределения будут находиться в ведении государственной телекоммуникационной компании ЭТЕКСА.
В связи с этим в "Группе Телеком" считают, что Куба сможет получать доступ к американским конфиденциальным данным, которые могли бы проходить и по этому кабелю тоже.
В настоящее время Федеральная телекоммуникационная комиссия изучает полученные рекомендации.
Система подводных кабелей передачи данных ARCOS-1 соединяет США с 14 странами Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Планировалось расширение системы через подключение к ней базовой станции в Кохимаре (предместье Гаваны).
В настоящее время Куба подключена к интернету через низкоскоростной подводный кабель ALBA-1, который связывает страну с Венесуэлой.
В парламенте Азербайджана призвали Францию отказать от шагов, которые могут сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном
MIDA направит 14,2 млн манатов на строительство еще 6 жилых домов в городе Физули
Баку и Брюссель обсудили перспективы сотрудничества в области кибербезопасности
AzAbrau планирует в 2023г экспорт из Азербайджана в Россию 3,5 млн бутылок вина
Eesti Gaas в декабре снижает цену на газ для домохозяйств на 40%
Инвестиции компании «Абрау-Дюрсо» в «Sheki Sharab» в 2023г составят до 6 млн евро
Шведская полиция арестовала трех человек за хранение 500 кг наркотиков
ООН оценивает затраты на гумпомощь в 2023 г. в рекордные $51 млрд
Пограничники Азербайджана в ноябре задержали 47 нарушителей госграницы
Кабмин утвердил генплан развития Геранбоя до 2039г
ГААД получит 17 млн манатов на строительство автодорог в Джалилабадском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Держатели карты Birbank заработали в ноябре 2,8 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают