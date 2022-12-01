В Японии началась кампания по экономии электроэнергии, она продлится до весны

Власти Японии в четверг объявили о старте зимней кампании по экономии электроэнергии в связи с опасениями, что страна может столкнуться с перебоями в электроснабжении, сообщает "Киодо".
"Мы предпримем все возможные меры для обеспечения стабильного электроснабжения", - заявил накануне министр экономики Японии Ясутоси Нисимура.
Он добавил, что Токио будет убеждать соответствующие страны обеспечить поставки сжиженного природного газа в Японию.
В рамках кампании по энергосбережению население просят носить больше одежды дома, выставлять обогревали на более низкие температуры, отключать освещение, если оно не нужно. При этом правительство будет вознаграждать домохозяйства, зарегистрировавшиеся для участия в кампании и сэкономившие определенные объемы электроэнергии.
По данным агентства, Япония может обеспечить этой зимой стабильное электроснабжение, однако правительство хочет перестраховаться на случай таких непредвиденных обстоятельств как стихийные бедствия или аварии на электростанциях.
"Киодо" напоминает, что на фоне ситуации вокруг Украины ситуация с поставками газа в Японию, необходимого для работы теплоэлектростанций, остается нестабильной. Этим летом правительство Японии, опасаясь вероятных блэкаутов, впервые за семь лет запустила трехмесячную кампанию по сбережению электроэнергии. Нынешняя зимняя кампания стала первой с 2015 года: тогда в стране не работал ни один из ядерных реакторов - в связи с аварией на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года.
Между тем ранее японские власти объявляли о планах перезапустить все ядерные реакторы в стране, которые теперь будут работать с соблюдением новых мер безопасности, составленных по итогам аварии на АЭС "Фукусима-1".
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