В парламенте Азербайджана призвали Францию отказать от шагов, которые могут сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана призвал Францию отказаться от действий, которые могут сорвать процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Следом за принятием 15 ноября 2022 года Сенатом Франции антиазербайджанской резолюции, Национальное собрание этой страны 30 ноября осуществило предвзятый политический демарш против Азербайджана. А именно, был принят предвзятый, необъективный и несправедливый акт, открыто демонстрирующий неуважение к нормам и принципам международного права, территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», - говорится в заявлении Милли Меджлиса, поступившем в четверг в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В парламенте заявили, что «категорически отвергают и эту резолюцию Национального собрания», расценивают ее как «политическое лицемерие».

В заявлении указывается, что почти 30 лет переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта оказались безуспешными, в том числе и потому, что Франция, которая являлась одним из посредников допускала применение двойных стандартов, ставя в один ряд государство-оккупанта (Армению – ИФ) и государство, пострадавшее от оккупации (Азербайджан – ИФ).

«С сожалением отмечаем, что сегодня провокационные шаги государственных органов Франции, включая обе палаты ее парламента, наносят удар по всем попыткам претворения в жизнь мирной повестки и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Все эти шаги служат целям армянской идеологии, базирующейся на территориальных претензиях к соседним государствам. Все это воодушевляет реваншистские и агрессивные сепаратистские силы в Армении, подталкивая регион к новым рискам. Одинаково неприемлемы основанная на популистских взглядах внутренняя политическая повестка Франции и проецирование интересов определённых лоббистских кругов на Южный Кавказ», - подчеркивает парламент Азербайджана.

В связи с этим, в законодательном органе Азербайджана призывают членов парламента Франции «прекратить практику искажения событий на Южном Кавказе и воздержаться от риторики и поступков, которые могут нарушить исторический шанс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

В парламенте Азербайджана также призвали французских законодателей больше внимания уделять проблемам обычных французов, переосмыслить колониальную историю Франции и дать правильную политико-правовую оценку им».

Р.Ахмедов