TotalEnergies продает свою долю в казахстанском нефтегазовом месторождении Дунга за $330 млн

Французская TotalEnergies подписала соглашение о продаже своей дочерней компании Total E&P Dunga GmbH казахстанской Oriental Sunrise Corp Ltd за $330 млн, сообщила пресс-служба TotalEnergies.

Сделка подлежит одобрению властями Казахстана и предполагает отказ партнеров от преимущественного права покупки, отмечается в сообщении. Соглашение о продаже подписано 28 ноября.

"TotalEnergies реализует свою стратегию энергетического перехода в Казахстане путем продажи своей дочерней Total E&P Dunga GmbH с одной стороны, и реализацией гигантского проекта ветропарка "Мирный" с другой", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что Total E&P Dunga GmbH владеет 60%-ной долей в нефтяном месторождении Дунга в Казахстане, что "означает чистую добычу около 7,4 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день в 2022 году".

Вместе с тем TotalEnergies сообщает, что также укрепляет свое присутствие в сфере возобновляемых источников энергии в Казахстане. "В дополнение к двум действующим солнечным электростанциям общей мощностью 128 МВт компания Total Eren ("дочка" TotalEnergies) подписала соглашение со своими партнерами - госфондом "Самрук-Казына" и нацкомпанией "КазМунайГаз" - о развитии проекта "Мирный", крупнейшего ветроэнергетического проекта в Казахстане", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и Total Eren подписали соглашение о строительстве ВЭС мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии мощностью 300 МВт.ч/600 МВт.ч в Джамбульской области (поселок Мирный). Предварительная стоимость проекта составляет $1,9 млрд. ВЭС будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годах.

Total E&P Dunga GmbH является участником (60%, оператор) проекта Дунга совместно с Oman Oil Co. Ltd (20%) и Partex Kazakhstan Corp. (20%). Проект Дунга реализуется в рамках договора о разделе продукции от 1 мая 1994 года, заключенного между Oman Oil Co. Ltd и правительством Казахстана.

Нефтегазовое месторождение Дунга расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области. Геологические запасы составляют 106 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа. Месторождение открыто в 1966 году.