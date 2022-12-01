SAP назначила нового управляющего директора по Азербайджану

SAP Азербайджан объявил о назначении Анара Алиева на должность управляющего директора.
На этом посту он сменит Светлану Янкину, которая проработала в должности 7,5 месяцев.
«В новой роли Анар Алиев будет отвечать за рост бизнеса и улучшение результатов деятельности компании в стране, за развитие партнерской экосистемы. Он сменит на этом посту Светлану Янкину, которая продолжит свою карьеру за пределами компании», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Алиев более 16 лет работает в продажах в сфере ИТ, в том числе на руководящих позициях. Присоединился к SAP в августе 2017 года в роли старшего менеджера по продажам в сегменте средний и малый бизнес. За время работы отвечал за закрытие большинства ключевых сделок в Азербайджане, привлек новых клиентов и партнеров из разных индустрий.
«SAP в течение многих лет является надежным партнером по инновациям как для коммерческих компаний Азербайджана, так и для государственного сектора. Мы продолжаем инвестировать в бизнес в стране, развивать партнерскую экосистему и молодые таланты. Уверен, что в новой роли Анар продолжит успешно развивать бизнес и экономику в Азербайджане с помощью передовых цифровых решений», - отметил Александр Метечко, управляющий директор Multi-country кластера SAP CEE, слова которого приводятся в сообщении.
SAP является разработчиком различных программных продуктов корпоративного класса, предназначенных прежде всего для крупных корпоративных заказчиков.
Х.Насирзаде
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