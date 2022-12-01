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Дальнее зарубежье 01.12.2022 21:48

Шольц признал нехватку боеприпасов для армии Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг заявил, что у армии его страны наблюдается дефицит боеприпасов, и заверил, что работает над решением проблемы.

"Нам нужно признать, что это так. У нас недостаточно боеприпасов, причем не только для поставок на Украину, но и если говорить в абсолютных цифрах", - сказал Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Министр обороны (ФРГ Кристина Ламбрехт - ИФ) настроена решить проблему с этим. Это нелегкая задача", - указал канцлер.

По его словам, он уверен, что министр "сделает все, что может, чтобы преуспеть в этом направлении".

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР.АРМИЯ, БОЕПРИПАСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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