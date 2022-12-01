Шольц признал нехватку боеприпасов для армии Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг заявил, что у армии его страны наблюдается дефицит боеприпасов, и заверил, что работает над решением проблемы.
"Нам нужно признать, что это так. У нас недостаточно боеприпасов, причем не только для поставок на Украину, но и если говорить в абсолютных цифрах", - сказал Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Министр обороны (ФРГ Кристина Ламбрехт - ИФ) настроена решить проблему с этим. Это нелегкая задача", - указал канцлер.
По его словам, он уверен, что министр "сделает все, что может, чтобы преуспеть в этом направлении".
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