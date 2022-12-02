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Дальнее зарубежье 02.12.2022 16:29

Шольц и Путин обсудили мировую обстановку с продовольствием и ситуацию вокруг Украины - правительство ФРГ

"Зерновая сделка", необходимость урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем стали в пятницу темами телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина, говорится в заявлении правительства Германии.

"Канцлер и российский президент говорили о глобальной ситуации с продовольствием... канцлер и президент Путин отметили важную роль "зерновой сделки", недавно продленной под эгидой ООН", - отмечается в документе.

Кроме того, лидеры обсуждали ситуацию вокруг Украины и ее последствия. В свою очередь, Шольц заявил, что ФРГ будет укреплять оборонный потенциал Украины. Также он подчеркивал важность дипломатического урегулирования ситуации, которая, по словам канцлера, включала бы себя и отвод российских войск.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Шольцем, "президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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