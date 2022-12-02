ЕС и Япония намерены сотрудничать в сфере водородной энергетики

Евросоюз и Япония подписали в пятницу меморандум о сотрудничестве в области развития производства и внедрения возобновляемого водорода, в том числе в международном масштабе.
"Являясь лидерами в области водородных технологий, ЕС и Япония будут вместе работать над устойчивым и доступным производством, торговлей, транспортировкой, хранением, распределением и использованием возобновляемого и низкоуглеродного водорода. Сотрудничество поможет создать основанный на правилах и прозрачный глобальный рынок водорода без нарушений в торговле и инвестициях", - говорится в коммюнике Еврокомиссии (ЕК), опубликованном в Брюсселе.
Меморандум подписали в Токио член ЕК по энергетике Кадри Симсон и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
"Водород может внести решающий вклад как в "зеленый" переход, так и в энергетическую безопасность. Меморандум определяет ряд областей, в которых правительствам, промышленным игрокам, исследовательским учреждениям и местным органам власти в ЕС и Японии будет предложено сотрудничать", - отмечается в сообщении ЕК.
В Брюсселе напоминают, что обе стороны "уже взяли на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году и ускорить переход на экологически чистую энергию".
ЕС и Япония ведут энергетический диалог, который охватывает такие темы, как энергетическая безопасность, морская ветровая энергия, СПГ, структура рынка электроэнергии, энергетические технологии и ядерная энергетика.
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