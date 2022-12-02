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ТЭК 02.12.2022 20:23

ЕС и Япония намерены сотрудничать в сфере водородной энергетики

Евросоюз и Япония подписали в пятницу меморандум о сотрудничестве в области развития производства и внедрения возобновляемого водорода, в том числе в международном масштабе.

"Являясь лидерами в области водородных технологий, ЕС и Япония будут вместе работать над устойчивым и доступным производством, торговлей, транспортировкой, хранением, распределением и использованием возобновляемого и низкоуглеродного водорода. Сотрудничество поможет создать основанный на правилах и прозрачный глобальный рынок водорода без нарушений в торговле и инвестициях", - говорится в коммюнике Еврокомиссии (ЕК), опубликованном в Брюсселе.

Меморандум подписали в Токио член ЕК по энергетике Кадри Симсон и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

"Водород может внести решающий вклад как в "зеленый" переход, так и в энергетическую безопасность. Меморандум определяет ряд областей, в которых правительствам, промышленным игрокам, исследовательским учреждениям и местным органам власти в ЕС и Японии будет предложено сотрудничать", - отмечается в сообщении ЕК.

В Брюсселе напоминают, что обе стороны "уже взяли на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году и ускорить переход на экологически чистую энергию".

ЕС и Япония ведут энергетический диалог, который охватывает такие темы, как энергетическая безопасность, морская ветровая энергия, СПГ, структура рынка электроэнергии, энергетические технологии и ядерная энергетика.

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Тэги: ЕС, ЯПОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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