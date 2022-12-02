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ТЭК 02.12.2022 19:35

Алиев принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций в Огузского районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций «Огуз-1», «Огуз-2» и «Огуз-3» на реке Дашагыл Огузского района, сообщает сайт главы государства.

Президент был проинформирован, что мощность каскада электростанций составляет 3,6 МВт. Выработка электроэнергии на станциях составляет 15 млн квт/часов в год.

Было отмечено, что энергетическая потребность Огузского района с населением 44 тыс. человек составляет 5-6 МВт. Каскад электростанций позволит удовлетворять половину этой потребности.

Все три электростанции подключены к системе SCADA «Азерэнержи» и интегрированы в общую энергосистему Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОГУЗ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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