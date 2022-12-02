Алиев принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций в Огузского районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций «Огуз-1», «Огуз-2» и «Огуз-3» на реке Дашагыл Огузского района, сообщает сайт главы государства.
Президент был проинформирован, что мощность каскада электростанций составляет 3,6 МВт. Выработка электроэнергии на станциях составляет 15 млн квт/часов в год.
Было отмечено, что энергетическая потребность Огузского района с населением 44 тыс. человек составляет 5-6 МВт. Каскад электростанций позволит удовлетворять половину этой потребности.
Все три электростанции подключены к системе SCADA «Азерэнержи» и интегрированы в общую энергосистему Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Вашингтон готов содействовать установлению мира на Южном Кавказе - Рикер
В Ватикане выразили надежду на нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Байрамов рассказал генсеку ОБСЕ о том, как Армения срывает переговоры по нормализации отношений
В ВОЗ приветствуют ослабление мер против COVID-19 в Китае
Алиев ознакомился с предприятием по производству сухофруктов компании Green Factory в Шеки
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14
Эрдоган: возобновление переговоров между РФ и Украиной было бы выгодно всем
ЕК утвердила программы трансграничного сотрудничества на 533 млн евро с участием 10 государств ЕС, Украины и Молдовы
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают