В Иране упраздняют полицию нравов

Власти Ирана в воскресенье приняли решение об упразднении полиции нравов, сообщает арабская пресса со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

"Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов", - сообщает межарабский англоязычный информационный портал Arab News.

По словам генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, "полиция нравов упразднена, поскольку не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской республики".

Ранее сообщалось, что юридические органы Ирана рассматривают возможность об изменении правил в отношении женщин, касающихся обязательного ношения хиджаба.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.