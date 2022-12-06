Структура мелиорации и водного хозяйства направит 2,2 млн манатов на строительство насосной станции в Шамкире

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит 2,2 млн манатов на строительство насосной станции на территории Шамкирского агропарка. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с ООО «Qarabağ-ER» подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 200 тыс. манатов. Контракт предусматривает проектирование и строительство насосной станции для резервуара объемом 50 тыс. кубометров. Б.Рустамбеков

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