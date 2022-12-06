Азербайджан за 9 мес. импортировал газа около 700 млн куб.м. газа, свыше 90% поставок пришлось на Туркменистан

Задекларированный импорт газа в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года составил 680 млн 244,22 тыс. кубометров, что на 50,5% выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Стоимость газа, импортированного в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года, составила $79 млн 372,04 тыс. (рост в 4,6 раза). Речь идет об объемах, оформленных (задекларированных) Государственным таможенным комитетом Азербайджана.
В структуре импорта газа в Азербайджан в отчетный период 90,3% пришлось на поставки из Туркменистан – 614 млн 153,03 тыс. кубометров на сумму $76 млн 863,47 тыс.
Импорт из Ирана составил 66 млн 91,19 тыс. кубометров на $2 млн 508,56 тыс.
В январе-сентябре 2021 года импорт газа в Азербайджан осуществлялся только из Ирана.
В 2021 году задекларированный импорт газа в Азербайджан составил 510 млн 564,9 тыс. кубометров газа (рост в 3,8 раза) на $19 млн 385,42 тыс. (рост в 3,8 раза). Весь импорт также пришелся на Иран.
Как сообщалось ранее, Иран с января 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением. В целом, договор предусматривает поставку в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.
В начале июня 2022 года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана вырастут вдвое.
Н.Аббасова
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