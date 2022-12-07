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Дальнее зарубежье 07.12.2022 01:03

ЕС подтвердил планы интеграции Западных Балкан в союз при условии добросовестных реформ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал состоявшийся во вторник в албанской столице Тиране саммит ЕС - Западные Балканы историческим и заявил о конкретном характере принятых в ходе встречи обязательств.

"У каждого из нас есть свои обязательства для выполнения. С одной стороны, имеются ожидания, что усилия по проведению реформ по части правового государства, независимости правосудия, борьбы против коррупции смогут продвигаться. И, с другой стороны, есть пожелание, чтобы Европейский союз смог консолидировать и усилить свои возможности, ощутимым образом приблизить наш внутренний рынок к Западным Балканам", - сказал Мишель.

В свою очередь участвовавшая в пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы полностью поддерживаем процесс расширения (ЕС за счет Западных Балкан) и региональную интеграцию". По ее словам, Евросоюз констатирует многие достижения стран региона на пути к ЕС.

Участники саммита приняли "тиранскую декларацию", в которой ЕС "подтверждает свою полную и недвусмысленную приверженность перспективе членства в Европейском союзе Западных Балкан и призывает к ускорению процесса вступления, основанного на заслуживающих доверия реформах".

В декларации содержится призыв к партнерам на Западных Балканах "к быстрому и устойчивому прогрессу в направлении полного соответствия совместной внешней политике и политике безопасности Евросоюза и к соответствующим действиям, в том числе в отношении ограничительных мер ЕС".

"Мы воздаем должное тем западнобалканским партнерам, уже демонстрирующим свою стратегическую приверженность в этом отношении, полностью согласовывая свою линию с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, и призываем тех, кто еще не сделал этого, последовать их примеру", - говорится в декларации.

Участники саммита напомнили о решении осуществить совместные закупки газа, СПГ и водорода для стран Западных Балкан и призвали их воспользоваться этой возможностью, обещая, что европейский план REPower EU "поможет сократить зависимость ЕС и Западных Балкан от российского газа".

В декларации отмечен "новый пакет энергетической поддержки ЕС на сумму 1 млрд евро в виде грантов", чтобы смягчить последствия энергетического кризиса для Западных Балкан.

Половина этой суммы пойдет на "непосредственную поддержку уязвимых семей и малого и среднего бизнеса". Другая половина - на "инвестиции в поддержку энергетического перехода и энергетической независимости".

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Тэги: ЕС, БАЛКАНЫ, САММИТ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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