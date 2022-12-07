Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

Дальнее зарубежье 07.12.2022 20:31

США увеличат военное присутствие в странах Балтии

Посольство США в Вильнюсе заявило, что Вашингтон увеличит свое военное присутствие в странах Балтии, а статус американских сил в Литве будет изменен на постоянное ротационное размещение.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных, сообщила дипмиссия в среду.

"Соединенные Штаты Америки увеличат постоянное присутствие сменяемых вооруженных сил США в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы укрепить свое обязательство перед своими балтийскими союзниками. Присутствие механизированного батальона и батареи полевой артиллерии в Литве будет изменено с эпизодического на постоянное ротационное развертывание", - говорится в сообщении посольства.

С 2019 года батальон США дислоцируется на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе с длительными или короткими перерывами между ротациями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, США, ВОЕННЫЕ, ПРИСУТСТВИЕ


Похожие новости


США будут оценивать, нужны ли американские подкрепления в странах Балтии - Пентагон Страны Балтии получили от США разрешение на поставку Украине оружия - заявление Трамп похвалил Балтийские страны за финансирование военных программ Президенты стран Балтии попросят Трампа усилить военное присутствие в регионе - СМИ Президент Литвы ждет от встречи лидеров стран Балтии с Трампом принятия декларация в поддержку безопасности региона Эстонские дипломаты готовят встречу президентов стран Балтии с Дональдом Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az