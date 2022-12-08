Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 72.01 -2.24 Brent 77.17 -2.18

Регион 08.12.2022 13:49

Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении Кямран Алиев, Игорь Краснов и Анна Вардапетян провели трехстороннюю встречу в Москве.

"Приветствуя коллег, глава российского надзорного ведомства поблагодарил их за обоюдную готовность развивать профессиональный диалог в трехстороннем формате", - сообщили в Генпрокуратуре РФ по итогам встречи.

На встрече Краснов сообщил, что мероприятие проходит в развитие заявлений, принятых совместно президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, начиная с ноября 2020 года.

"Считаю такой подход единственным действенным средством в достижении столь ожидаемого взаимопонимания по вопросу урегулирования приграничного конфликта и в решении иных задач, стоящих перед прокуратурами наших государств", - сказал Краснов.

Он отметил, что "локальные конфликты и кризисы не только деструктивным образом влияют на геополитическую обстановку, но и являются благодатной почвой для разгула преступности, распространения идей терроризма, экстремизма, культивирования ненависти и вражды".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az