Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении Кямран Алиев, Игорь Краснов и Анна Вардапетян провели трехстороннюю встречу в Москве.
"Приветствуя коллег, глава российского надзорного ведомства поблагодарил их за обоюдную готовность развивать профессиональный диалог в трехстороннем формате", - сообщили в Генпрокуратуре РФ по итогам встречи.
На встрече Краснов сообщил, что мероприятие проходит в развитие заявлений, принятых совместно президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, начиная с ноября 2020 года.
"Считаю такой подход единственным действенным средством в достижении столь ожидаемого взаимопонимания по вопросу урегулирования приграничного конфликта и в решении иных задач, стоящих перед прокуратурами наших государств", - сказал Краснов.
Он отметил, что "локальные конфликты и кризисы не только деструктивным образом влияют на геополитическую обстановку, но и являются благодатной почвой для разгула преступности, распространения идей терроризма, экстремизма, культивирования ненависти и вражды".
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