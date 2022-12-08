Shell влила 1,2 млрд фунтов капитала в британское розничное подразделение в 2022 году

ShellPlc предоставила своей британской "дочке", работающей в сфере розничных поставок электроэнергии и газа, финансовую помощь на 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в этом году, чтобы поддержать ее в условиях энергетического кризиса.

Как говорится в сообщении Shell Energy Retail, в феврале текущего года в ее капитал были влиты 20 млн фунтов, а в марте - еще 177 млн фунтов. Недавно компания договорилась о привлечении еще 288 млн фунтов в капитал от одной из "дочек" Shell, и полученных средств ей хватит для выполнения обязательств до конца 2023 года.

Розничные поставщики электроэнергии в Великобритании испытывают серьезные сложности уже более года в связи со скачком оптовых цен до рекордных максимумов. Десятки компаний обанкротились в 2021 году, не имея возможности переложить рост расходов на потребителей электроэнергии из-за регулятивных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Shell Energy Retail получила 500 тыс. новых клиентов, которые перешли к ней после ухода с рынка конкурентов.

В 2021 году компания зафиксировала операционный убыток в 102,4 млн фунтов.