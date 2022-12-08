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Дальнее зарубежье 08.12.2022 22:48

Лидером демократов в Сенате США вновь избрали Чака Шумера

Сенатора Чака Шумера в четверг вновь избрали на должность лидера демократов в Сенате США, сообщает Associated Press.

По данным агентства, голосование прошло за закрытыми дверями, однако известно, что Чак Шумер заручился единогласной поддержкой сенаторов-демократов.

Новый срок в этой должности у Чака Шумера начнется в январе.

Сенаторы-республиканцы также уже определились с кандидатурой лидера - Митч Макконнелл может стать партийным лидером в сенате с наибольшим стажем.

Демократы одержали победу на промежуточных выборах в Сенат США после того, как 7 декабря в штате Джорджия демократ Рафаэль Уорнок одолел республиканца Хершела Уокера.

Выборы в Джорджии играли ключевую роль, так как именно там определялось, какая партия получит большинство в Сенате.

С победой Уорнока во втором туре демократы получают большинство в Сенате. Теперь у них будет 51 место против 49 у республиканцев.

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Тэги: СЕНАТ, ДЕМОКРАТЫ, ЛИДЕР

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