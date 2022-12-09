Россия будет председательствовать в ЕАЭС в 2023 году

Председательство в органах Евразийского экономического союза в 2023 году переходит России, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.

"В завершение года председательства Киргизии в органах ЕАЭС, хочу пожелать Российской Федерации, перенимающей эстафету председательства успехов в ответственной миссии по развитию интеграции, продвижению Евразийского экономического союза в мировой экономике", - сказал Жапаров на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Бишкеке в пятницу.

Глава Киргизии подвел итоги председательства республики в органах союза, отметив положительную динамику.

"Хочу отдельно отметить высокий уровень отдачи и работы всех органов союза, в том числе по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Многие из приоритетов и инициатив, обозначенных в моем обращении в рамках председательства в начале этого года, получили хороший старт к развитию и, я надеюсь, будут успешно продолжены в будущем", - сказал Жапаров.

Он выразил уверенность, что страны-члены ЕАЭС при твердой приверженности евразийской интеграции, едином стремлении облегчить жизнь своих граждан, достигнут "новых горизонтов в деле обеспечения беспрепятственного перемещения товаров, услуг, капитала и людей".

Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2022 году в органах Союза председательствует Киргизия.