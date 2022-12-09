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Оборона 09.12.2022 13:17

ВС Армении обстреляли позиции пограничников Азербайджана

Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) сообщает об обстреле позиций азербайджанских пограничников со стороны ВС Армении на участке границы в Зангиланском районе.

«8 декабря, около 21:00, на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район, подразделения ВС Армении со своих позиций, дислоцированных в направлении населенных пунктов Неркин-Анд и Цав Кафанского района непрерывно обстреливали из крупнокалиберных орудий позиции ГПС Азербайджана в направлении населенных пунктов Коллугишлаг и Раздере Зангиланского района», - отмечается в информации.

ГПС сообщает, что в результате ответных мер огневые точки противника были подавлены. «Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», - отмечается в сообщении.

ГПС расценивает этот инцидент как очередную провокацию армянской стороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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