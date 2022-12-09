Песков не усматривает шантажа в мерах, которые Турция принимает в Босфоре по отношению к танкерам с нефтью

В Кремле не считают, что ужесточение Турцией правил пропуска танкеров с нефтью через пролив Босфор является попыткой шантажа России на начавшихся в Анкаре переговорах.
"Глупо заниматься шантажом, потому что это будет просто дестабилизацией на мировых энергетических рынках, а Турция абсолютно от них зависит", - сказал он в интервью "Первому каналу", отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназваного турецкого высокопоставленного чиновника сообщило, что Турция на переговорах с представителями РФ в Анкаре, запланированных в пятницу, планирует просить скидку более чем 25% на российский газ.
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