Средний коридор открывает перед Азербайджаном большие перспективы - ВБ

Нынешние геополитические события, вызванные с войной в Украине и санкций против России, создают новые возможности для Азербайджана в контексте новых маршрутов грузоперевозок из Китая в Европу, заявил менеджер по макроэкономике, торговли и инвестициям Всемирного банка (ВБ) Антонио Нусифора.
«Конечно, Средний коридор (транспортный Middle Corridor) открывает перед Азербайджаном большие перспективы. Последние геополитические события, вызванные с войной в Украине, создали для Азербайджана возможности, так как торговый маршрут между Китаем и Европой раньше проходил в основном через Россию. Но в настоящее время это невозможно, скорее всего, и в ближайшем будущем это не будет возможным. Поэтому в настоящее время для изучения альтернативных маршрутов предпринимаются очень серьезные усилия. Поэтому создаются большие возможности для грузоперевозок», - сказал Нусифора на мероприятии «Как стимулировать и поддержать рост Азербайджана: взгляд Всемирного банка».
По его словам, Азербайджану в контексте Среднего коридора необходимо сотрудничать с Казахстаном и Грузией для создания инфраструктуры с целью успешной реализации коридора с экономической точки зрения. Также, считает Нусифора, необходимо вести работу для упрощения торговых правил по транзитным грузоперевозкам. «Это на самом деле это золотая возможность для Азербайджана», - подчеркнул он.
Нусифора добавил, что Азербайджану необходимо наращивать ненефтяной экспорт. «В случае, если внутренний рынок очень маленький, выход на глобальные рынки создаст возможности для развития. Смотря на отчет ВБ, этот вопрос является для Азербайджана настоящим вызовом: 90% экспорта приходится на энергетический сектор, ненефтегазовый сектор – небольшое продвижение было, за 20 лет экспорт вырос, но это экспорт с низкой добавленной стоимостью», - отметил он.
По его словам, ненефтяной экспорт Азербайджана осуществляется в основном в Россию, Турцию и Швейцарию.
Он отметил, что основным направлением сельскохозяйственного экспорта является Россия: объем экспорта томатов в РФ близко к 100%, фундука - 50%. Он также отметил, что 90% экспорта азербайджанского хлопка приходится на Турцию, почти все золото отправляется в Швейцарию.
«Это означает, что экспорт Азербайджана уязвим: если в Турции будет рецессия, то экспорт хлопка столкнется с проблемами, точно с такими же проблемами столкнется Азербайджан при рецессии в России», - добавил эксперт.
При этом 80% прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана приходятся на энергетический сектор.
Кроме этого, Азербайджан еще не является членом Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на то, что переговоры ведутся долгие годы и Азербайджан получил статус наблюдателя, но при этом страна не продвинулась в этом направлении (вступления в организацию – ИФ).
«Став членом ВТО, Азербайджан может воспользоваться многими преимуществами. Это даст новые возможности в направлении прямых иностранных инвестиций в торговом секторе. Также это позволит увеличить число торговых соглашений помимо тех стран, с которыми Азербайджан уже имеет взаимодействия», - подчеркнул Нусифора.
Х.Насирзаде
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