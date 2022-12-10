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Дальнее зарубежье 10.12.2022 00:50

Власти Германии призывают население экономить газ

Немецким компаниям и рядовым гражданам ФРГ следует снизить нагрузку на отопительные системы, чтобы экономить запасы газа в стране, заявил в пятницу глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер.

"Гражданам, вероятно, не нужно включать отопление на полную мощность и подумать над тем, какие помещения отапливать не нужно", - приводит его слова Bloomberg.

В то же время он отметил, что пока не ожидает нехватки газа. Однако, по его словам, к нынешней ситуации не стоит относиться "беспечно", и BNetzA продолжит наблюдение за обстановкой.

Он пояснил, что в данный момент ФРГ получает газ из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и немного из Франции, а позднее в Германию будет поступать больше сжиженного природного газа (СПГ) через пока что строящиеся терминалы. Мюллер заверил, что BNetzA хочет "любой ценой" избавить немецкую промышленность от нормирования потребления газа.

"Все зависит от нас, от того, как быстро мы сможем построить СПГ-терминалы. Они помогут. И от того, сколько газа мы сбережем. Это поможет еще больше. Мы справимся", - резюмировал Мюллер.

Ранее на этой неделе он заявлял, что с минувшего воскресенья потребление газа промышленностью ФРГ упало на 12%, а домохозяйствами - на 13%. До этого он утверждал, что Германии нужно сократить потребление газа не менее чем на 20% с целью компенсировать потерю его поставок из РФ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗ, ЭКОНОМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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